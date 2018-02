Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão no ar de avião russo descartada

Gelo no motor poderá ter feito cair aeronave. Morreram 71 pessoas.

Por Ricardo Ramos | 09:48

As autoridades russas descartaram a possibilidade de uma explosão a bordo do avião da Saratov Airlines, que se despenhou segunda-feira nos arredores de Moscovo, causando a morte a todos os 71 ocupantes.



"No momento do embate no solo, a fuselagem estava íntegra, não houve qualquer ignição. A explosão ocorreu após a queda do avião", afirmou um responsável da comissão de investigação de acidentes aeronáuticos, desmentindo assim o relato de algumas testemunhas, que disseram que o avião explodiu no ar antes de se despenhar.



Erro humano ou gelo no motor são as causas mais prováveis para o acidente, mas só a análise das duas caixas negras , já recuperadas, poderá ajudar a determinar o que fez cair a aeronave, que tinha acabado de descolar de Moscovo rumo à cidade de Orsk.



Até ontem à tarde, as equipas de resgate tinham recolhido 1400 fragmentos de corpos.