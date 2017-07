Explosão no leste da China faz dois mortos e dezenas de feridos

Doze pessoas ficaram feridas com gravidade.

07:48

Çin’in Hangzhou kentinde yanginda yasanan patlamada 2 kisi öldü, 55 kisi yaralandi pic.twitter.com/DWQzvR3n0g — Ali Fuat Duatepe (@alifuatduatepe) 21 de julho de 2017

Pelo menos duas pessoas morreram esta sexta-feira e 55 ficaram feridas na sequência de uma explosão numa loja em Hangzhou, no leste da China, noticiou a agência oficial Xinhua.A explosão, de origem ainda desconhecica, ocorreu numa loja próxima do Lago do Oeste, na capital da província chinesa de Zhejiang, onde decorreu a cimeira dos líderes do G20 em 2016.Doze pessoas ficaram gravemente feridas, acrescentou a Xinhua.Imagens difundidas nas redes sociais mostram uma explosão que provoca a queda de destroços sobre os veículos em circulação numa estrada.