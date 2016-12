Explosão no México faz dezenas de mortos

a Procuraduría General de Justicia del Estado de México

Mis condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida en este accidente y mis deseos de pronta recuperación para los lesionados. — Enrique Peña Nieto (@EPN) December 20, 2016

Así se vivió la tragedia en #Tultepec. Así trataba la gente de escapar a la explosión de cohetes en #SanPablito. pic.twitter.com/7qWN42eqV6 — ALEJANDRO VILLALVAZO (@VILLALVAZO13) December 20, 2016

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%



16.7%

16.7% 16.6% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%



16.7%

16.7% 16.6% Muito satisfeito Outras 6 pessoas também já deram o seu contributo pub

Uma explosão num mercado de fogo de artifício em Tultepec, no México fez dezenas de mortos. O mais recente balanço oficial nesta quarta-feira confirmava a existência de 36 mortos - e pelo menos 70 feridos.O acidente aconteceu por volta das 14h50 locais (20h50 em Lisboa) e destruiu por completo o conjunto de edifícios do mercado. Um vídeo amador registou o momento da explosão, em que se vê um dantesco espetáculo dos artefactos pirotécnicos a explodir sucessivamente.Os números da tragédia estão a ser constantemente atualizados. A imprensa mexicana citavaque apontava para um balanço de 36 mortos. Destes, 20 cadáveres já tinham sido levados para os serviços de medicina legal.O acidente ocorreu no mercado de San Pablito, em Tultepec, a 30 km da Cidade do México, capital do país.As autoridades de proteção civil estabeleceram um perímetro de segurança à volta do local do sinistro. Os bombeiros tiveram de esperar que todos os explosivos detonassem antes de poderem intervir.O mercado é muito popular na região. Os mexicanos têm o costume de celebrar o natal e o ano novo fazendo rebentar fogo-de artifício, pelo que os armazéns estavam cheios de materila pirotécnico para a quadra que se avizinha.O presidente do México, Enrique Peña Neto, recorreu à rede social Twitter para enviar condolências às vítimas e aos familiares dos falecidos.Nas redes sociais, imagens e vídeos da tragédia foram rapidamente difundidas.