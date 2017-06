Ataque suicida em mesquita de Cabul faz cinco mortos

"Em 15 minutos, um atacante foi abatido pela polícia e o segundo fez-se explodir na cozinha", explicou Mujahid.Além dos bombistas suicidas, pelo menos dois civis e um polícia morreram no ataque, em que também ficaram feridas oito pessoas, metade agentes policiais e os restantes, fiéis.O atentado ocorreu no vigésimo dia do Ramadão, durante o qual sunitas e xiitas acorrem em grande número às mesquitas e templos.Este ataque, o último de uma série perpetrada na capital afegã durante o mês do Ramadão, foi reivindicado pelos 'jihadistas' do Daesh, que têm tomado como alvo frequente bairros da minoria xiita.Por seu lado, os talibãs, rivais do Daesh, condenaram o atentado, por meio de uma mensagem do seu porta-voz, Zabihullah Mujahid, na respetiva conta da rede social Twitter, afirmando que "nunca atacam lugares de culto".No ano passado, uma vaga de atentados contra os xiitas afegãos foi reivindicada pelo Daesh, que os considera apóstatas.O ataque de hoje ocorreu quando os fiéis se preparavam para uma assembleia que deveria durar toda a noite, para celebrar a Laylat al-Qadr (Noite do Destino), que tem um significado especial para os xiitas.