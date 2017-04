Explosivo encontrado no centro da capital da Noruega

As autoridades norueguesas encontraram um engenho explosivo no centro de Oslo, este sábado.

De acordo com a Reuters, um homem foi detido, na capital da Noruega, na sequência da descoberta deste dispositivo.

A polícia sueca criou um perímetro à volta do local onde o engenho foi encontrado "por razões de segurança" e chamou ao local uma equipa de minas e armadilhas.



No entanto, as autoridades acreditam que o engenho "tinha pouco potencial para causar danos".



O incidente está a ser tratado com extrema cautela devido ao ataque de sexta-feira na vizinha Suécia, onde um camião foi usado para investir contra uma multidão em Estocolmo, causando quatro mortos e 15 feridos.













