Explosivo desativado em apartamento em São Petersburgo

As autoridades russas detetaram e desativaram um explosivo num prédio de habitações, de nove andares, em São Petersburgo, na Rússia, esta manhã de quinta-feira. Segundo a agência de notícias Tass, não há qualquer registo de feridos ou vítimas. Testemunha dão conta de que, mais tarde ouviram uma explosão no local. O incidente não causou feridos, danificando apenas um carro que estava nas imediações do prédio. Soube-se mais tarde que a explosão se deveu a obras de renovação que decorriam num edifício próximo.De acordo com as autoridades, o dispositivo terá sido desativado depois de ter sido encontrado num apartamento do sétimo andar, onde viviam os presumíveis cúmplices do "terrorista suicida" que na segunda-feira matou 14 pessoas no metro da cidade. A polícia russa está a averiguar as circunstâncias do aparecimento do explosivo. Pelo menos três pessoas foram detidas."O artefacto foi desativado e os suspeitos detidos", disse aos jornalistas o chefe do distrito onde se encontra o apartamento.





Uma bomba de fabrico artesanal explodiu na segunda-feira, no interior de um comboio entre duas estações de metropolitano, no centro de São Petersburgo, causando a morte a 14 pessoas e ferimentos em pelo menos 50.



Na segunda-feira, a agência russa Interfax que citava o Comité Nacional Antiterrorista russo, avançou que a bomba terá sido colocada no comboio por um bombista suicida.



Um segundo engenho explosivo foi detetado e neutralizado numa outra estação de metro, a algumas paragens da estação onde explodiu a bomba, segundo as agências noticiosas russas.









Algumas casas que compõem o bloco de apartamentos tiveram de ser evacuados, no entanto, a situação já se encontra normalizada e a maioria dos habitantes já pôde regressar aos seus lares.

