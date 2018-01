Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Expulsa pelo senhorio por fazer muito sexo

Jovem de 22 anos gosta de beber e diz perder as inibições quando o faz.

15:14

Uma jovem de 22 anos foi expulsa da casa que tinha arrendado por fazer muito sexo. A britânica, que escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun a pedir conselhos, revela que gosta muito de beber e que, quando o faz, perde as inibições. Uma noite, fez sexo com um homem que conheceu num bar e cujo último nome desconhece: "isso é natural para mim", revelou.



A rapariga fez um curso de cabeleireira e, num dia em que a escola encontrou modelos para as alunas treinarem os cortes, bebeu gin antes da aula. Como estava embriagada, o corte não ficou bem e recebeu queixas da 'cliente'.



Após este episódio, a britânica saiu de casa - onde morava com os pais que também bebiam - e arranjou um emprego num bar. Uma noite, começou a conversar com um rapaz que lhe disse que a acompanhava a casa. O namorado apareceu e 'apanhou' a jovem em clima de cumplicidade com o estranho.



Este foi outro dos momentos que definiram uma mudança de vida na jovem. Mudou de emprego para outro bar mas tudo voltou a acontecer: numa noite, foi para casa com um rapaz que tinha acabado de conhecer e que tinha entrado no estabelecimento para beber.



O senhorio da jovem expulsou-a de casa por "não aprovar" os comportamentos desta, acrescentando que não quer ser dono de "um local desses", insinuando que a jovem tinha comportamentos desadequados.



Como conselho, após escrever para o jornal, foi dito à jovem que deveria procurar ajuda para o seu problema com a bebida e que, por ainda ser muito nova, tinha "muito tempo para tornar os seus sonhos realidade".