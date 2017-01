Expulso da Arábia Saudita por ser demasiado bonito

O caso terminou quando Omar foi deportado.

Omar Borkan Al Gala, nascido nos Emirados Árabes Unidos, foi deportado da Arábia Saudita em 2013 por ser demasiado bonito.O ator e fotógrafo estava a assistir a um festival cultural em Riyadh quando a polícia invadiu o evento e retirou Omar do local, juntamente com as duas pessoas que o acompanhavam.A acusação terá sido motivada pelo medo de que o público feminino o achasse irresistível, contrariando os bons costumes de um país extremamente conservador.