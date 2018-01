Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Extraditado arguido do Lava Jato

Extradição impede que Raul Schmidt seja julgado no Brasil por factos anteriores a 2011.

08:41

O empresário brasileiro Raul Schmidt, arguido no processo Lava Jato, que investiga corrupção a políticos e empresas no Brasil, já foi extraditado.



A informação foi avançada esta terça-feira pelos média brasileiros.



Esta extradição, no entanto, impede que Raul Schmidt seja julgado no Brasil por factos anteriores a 2011, ano em que pediu a naturalização portuguesa, já concedida.