Extrema-direita grega invade escola que pretende acolher refugiados

Este deputado, que está a ser julgado desde abril de 2015 com os principais dirigentes deste partido por "formação de uma organização criminosa", está em regime de liberdade condicional.Em comunicado, o Ministério da Educação "condenou categoricamente" este incidente, reafirmando a sua determinação em garantir o acesso à educação para as crianças refugiadas na Grécia, uma população calculada em 8.000 pessoas após a vaga migratória de 2015.O movimento xenófobo grego foi de início marginalizado por um movimento de solidariedade dos gregos face ao afluxo desde 2015 de um milhão de migrantes, na maioria sírios.No entanto, o Aurora Dourada, terceiro partido no parlamento grego, voltou a mobilizar-se nos últimos meses, impulsionado numerosos protestos contra os centros migratórios disseminados pelo país e a escolarização das crianças exiladas.

Militantes neonazis liderados por um deputado do partido Aurora Dourada (Chrysí Avgí, CA) irromperam esta terça-feira numa escola dos arredores de Atenas em protesto contra o previsto acolhimento de estudantes refugiados, indicou o município e o Ministério da Educação.Algumas dezenas de militantes da organização de extrema-direita insultaram e ameaçaram professores e pais, que mantinham uma reunião da associação de encarregados de educação e onde se discutia a integração de 20 crianças de um campo de refugiados nas proximidades.Segundo o município de Perama, subúrbio popular de Atenas onde se encontra a escola, o deputado do CA, Dorée Yannis Lagos, manteve uma violenta discussão com o presidente da edilidade, que terá sido agredido antes de o grupo abandonar o local.