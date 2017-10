Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

F18 despenha-se em Madrid

Aeronave descolava da base aérea de Torrejón de Ardoz, na capital espanhola.

10:45

Um avião de caça "F-18", da Força Aérea Espanhola (FAE) despenhou-se esta terça-feira após ter descolado da base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), provocando a morte do piloto, indicou o Ministério da Defesa espanhol.



A morte do piloto foi já confirmada pela presidente da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes.



O Ministério da Defesa afirmou que o acidente com o aparelho, pertencente à Ala 12 da FAE, ocorreu quando se realizava a manobra de descolagem, indicando ser "cedo" para determinar as causas.



O acidente ocorreu às 11h00 locais (10h00 em Lisboa) e as equipas de resgate estão já no terreno, acrescentou o Ministério da Defesa espanhol.



Fontes dos serviços de emergência médica espanhola confirmaram também à agência noticiosa EFE a queda do aparelho e ativaram já os protocolos de atuação para este tipo de acidentes.



O acidente de hoje é o segundo em menos de uma semana, uma vez que, a 12 deste mês, um avião "Eurofighter" se despenhou próximo da base de Los Llanos (Albacete), para onde regressava após ter participado no desfile da Festa Nacional, acidente em que morreu o piloto, de 34 anos.