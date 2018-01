Fábrica de tintas em chamas assusta moradores do norte de Londres

Um violento fogo que deflagrou na noite desta segunda-feira no norte de Londres levou a Brigada de Bombeiros da cidade a pedir aos moradores que não saíssem de casa e que fechassem bem portas e janelas.





#StaplesCorner crews from @LondonFire dealing with a massive fire on Waterloo Road #NW2 pic.twitter.com/o3tbFoFj0I

Não há notícias de ferimentos, mas as imagens publicadas nas redes sociais mostram um mar de chamas a consumir as instalações da empresa.



O fogo começou pelas 22h00 locais (a mesma hora em Lisboa) e está a mobilizar perto de uma centena de bombeiros.





#StaplesCorner the fire is from a paint factory

Fire can be seen for miles pic.twitter.com/D9Ffu4LL4W