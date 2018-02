Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fabricantes de tabaco acusados de falsificar testes sanitários em França

08:57

O comité francês contra o tabagismo informou na sexta-feira que apresentou uma denúncia na Justiça francesa contra os fabricantes de tabaco, que acusa de falsificar os testes sanitários para introduzir mais nicotina e alcatrão do que o permitido.



A organização apoiou a denúncia por se tratar de um caso que "põe em perigo a vida alheia".



O comité detalhou que há "buracos minúsculos" nos filtros dos cigarros destinados a "falsificar os testes" que impedem que se saiba se foram ultrapassados os limites do alcatrão, da nicotina e do monóxido de carbono.



Segundo as fontes citadas pelo comité, o alcatrão que os fumadores inalam seria duas a 10 vezes superior ao estabelecido e cinco vezes mais no caso da nicotina.



"Assim, os fumadores que pensam que estão a fumar um maço por dia, fumam, na realidade, o equivalente a dois a dez", assinalaram os queixosos.



Segundo o 'Le Figaro', a queixa foi apresentada contra as filiais francesas das quatro maiores marcas de tabaco, a saber, Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International e Imperial Brands.



A imprensa francesa já começou a falar de um caso semelhante ao 'Dieselgate' (a fraude das emissões poluentes da Volkswagen) e alguns já se interrogam se não se está perante um caso de 'Tabacogate'.