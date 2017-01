Falha elétrica no estádio do Manchester United provoca incêndio

A small electrical fire was identified quickly in the Sir Bobby Charlton stand around 7am today. — Manchester United (@ManUtd) 30 de janeiro de 2017

The fire brigade attended & the isolated incident was dealt with quickly & effectively. There was minimal damage & there were no injuries. — Manchester United (@ManUtd) 30 de janeiro de 2017

A chama estourou no carrinho do senhor Bobby Charlton, porque o clube confirmou que estêve para fora. Manchester United twittou: "Um pequeno incêndio elétrico foi identificado rapidamente no stand do Sir Bobby Charlton às 7 horas de hoje. "O corpo de bombeiros assistiu e o incidente isolado foi tratado com rapidez e eficácia, houve danos mínimos e não houve feridos". O Serviço de Bombeiros e Resgate de Manchester confirmou que houve um incêndio elétrico no estádio.

Um pequeno incêndio deflagrou no estádio Old Trafford do Manchester United esta manhã na sequência de uma falha elétrica na sala dos elevadores. O acidente não causou feridos.Testemunhas relataram à imprensa britânica que avistaram fumo e ouviram alarmes a ecoar por volta das sete da manhã, altura em que a falha aconteceu.A informação foi confirmada pela equipa de bombeiros e de resgate de Manchester e ainda pelo Twitter oficial do clube de futebol. Os representantes escreveram que o fogo já se encontra extinto e controlado e que não houve danos maiores a registar.