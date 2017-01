Falha em ponte suspensa causa sete mortos

Uma falha numa ponte suspensa popular entre turistas no centro da Colômbia matou pelo menos sete pessoas e deixou 14 feridas.



A ponte, perto da cidade de Villavicencio, é uma atração turística da zona. Segundo as autoridades, a estrutura ter-se-á virado ao contrário na segunda-feira devido ao excesso de peso, durante um fim de semana prolongado.



Os feridos estão a ser assistidos num hospital local. As autoridades receiam que o número de mortos possa aumentar porque os ferimentos sofridos pelas pessoas que caíram 80 metros foram graves.









Segundo os bombeiros, entre os mortos estão cinco adultos e dois menores.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito