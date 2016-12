Falha nos 'flaps' derrubou avião russo

"Comandante, estamos a cair", foram as últimas palavras registadas. O avião, um Tupolev-154 da Força Aérea russa, transportava 92 pessoas, incluindo um coro militar que ia atuar na Passagem de Ano para as tropas russas estacionadas na Síria. O governo descartou desde o início a hipótese de terrorismo.

Uma avaria nos ‘flaps’ terá provocado a queda do avião militar russo que se despenhou no domingo no mar Negro, causando a morte aos 92 ocupantes.De acordo com fontes da investigação citadas pelo site russo Life News, considerado próximo dos serviços de segurança russos, os ‘flaps’ - painéis móveis das asas que ajudam a manobrar o avião - não terão funcionado em simultâneo, como deviam, causando um desequilíbrio durante a descolagem que levou o piloto a perder o controlo do aparelho.O mesmo site aponta que a análise preliminar das gravações do cockpit indica que o piloto exclamou "Os flaps! Que raio..." durante a descolagem e, logo a seguir, começaram a ouvir-se alarmes no cockpit.