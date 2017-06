Falhou tudo no incêndio de Londres. Autoridades admitem mais vítimas

As autoridades britânicas confirmaram, esta sexta-feira, que o fogo que consumiu um prédio em Londres começou num frigorífico. Para além disso, admitiram também que o material usado no revestimento do edifício chumbou todos os testes de segurança.



A polícia está a avaliar a possibilidade de acusações formais por homicídio involuntário e já confiscou documentos e materiais de várias empresas.



"Estamos a analisar cada uma das infrações às regras de segurança, saúde e proteção contra incêndios e estamos a rever todas as empresas envolvidas na recuperação da Torre Grenfell", disse a superintendente Fiona McCormack em conferência de imprensa.





Não há mais desaparecidos reportados neste incêndio, mas as autoridades confessam preocupação por não terem todas as informações sobre quem podia ou não estar no edifício. Admitem a possibilidade de haver vítimas desconhecidas e pedem às pessoas para contactar as autoridades caso conheçam alguém que pudesse estar la no momento da tragédia."O que não sabemos é quantas pessoas podiam lá estar. É esse número que me preocupa bastante", disse a detetive.O apelo surge depois de o presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, ter prometido pedir uma amnistia para quem vivia ilegalmente no edifício.O aparelho, um Hotpoint FF175BP, não foi objeto de qualquer retirada do mercado por razões de segurança, precisou a responsável, acrescentando que o governo ordenou uma avaliação imediata daquele modelo, que foi produzido entre 2006 e 2009.

A Whirlpool, detentora da marca Hotpoint na Europa e na Ásia, garante estar a "colaborar com as autoridades para ter acesso ao frigorífico em questão e ajudar nas investigações". "As palavras não chegam para descrever a nossa tristeza perante esta terrível tragédia", é dito, em comunicado.



A empresa pediu que quem tiver frigoríficos dos modelos FF175BP e FF175BG entre em contacto com a Whirlpool.



A torre de apartamentos, situada no bairro de North Kensington, era de habitação social e nela residiam 400 a 600 pessoas, muitas imigrantes.



O fogo propagou-se rapidamente a todo o edifício, de 24 andares e 120 apartamentos, fazendo pelo menos 79 mortos e 78 feridos, 10 dos quais estão em estado crítico.



Segundo a polícia, todos os "corpos completos" foram retirados do local.