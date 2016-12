Falsa notícia dispara alerta de segurança do Facebook

O que achou desta notícia?







O Facebook foi 'enganado' pelo próprio algoritmo. Esta terça-feira, a rede social ativou a funcionalidade de Safety Check (Centro de Segurança, em português) depois de várias notícias falsas apontarem que teria ocorrido uma explosão em Banguecoque, na Tailândia.Os utilizadores da região receberam um aviso para se marcarem "em segurança" cerca das 21h00 locais, mas sem detalhes sobre a alegada explosão. O alerta do Facebook foi desativado uma hora depois.Mais tarde percebeu-se que a falsa explosão estava relacionada com uma notícia publicada em 2015 no Bangkok Informer.Desde novembro que a funcionalidade de Safety Check do Facebook é ativada por um algoritmo que tem por base notícias e publicações populares numa determinada área.