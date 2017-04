Falta farinha para hóstias na Venezuela

Preocupados, os párocos criaram a campanha ‘Doe farinha por amor de Deus’ nas redes sociais, apelando à solidariedade dos fiéis.

A escassez de alimentos na Venezuela está a atingir a Igreja Católica. A poucos dias da Semana Santa esta vê-se obrigada a racionar as hóstias e a apelar a doações devido à falta da farinha de trigo.A freira Concépcion Gomez, da oficina da congregação das servas de Jesus, em Caracas, que há duas semanas foi obrigada a parar a produção por três dias, diz que é primeira vez em 40 anos que assiste a uma crise como esta. "Se não há farinha, não há hóstias, e sem hóstias não há eucaristia", contou ao jornal ‘El Universal’.A chefe da oficina, Carmen Suarez, disse à mesma publicação que, durante a Páscoa, a procura de hóstias triplica e que não descarta a possibilidade de repartir as hóstias para garantir o abastecimento às dezenas de igrejas do país.