Família atacada por piratas encontrada no meio da floresta

A família americana que estava desaparecida desde domingo, depois de ter sido assaltada por piratas, foi encontrada esta quarta-feira com vida na Ilha de Marajó, Brasil. Segundo as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Pará, o casal e as duas filhas estavam perto de um rio acompanhados por moradores da comunidade local.



"Aparentemente, estão bem e só têm marcas de picadas de insetos. Ainda assim, serão submetidos a uma avaliação médica, disse à agência de notícias EFE, um porta-voz da Secretaria de Segurança do Pará. "Estavam escondidos na selva. Não sabemos o motivo que os levou a esconderem-se ali".



José Leão, morador da vila conta que avistou a família quando estavam dentro de água, em cima de uma prancha de surf. Os habitantes da ilha socorreram a família trouxeram-na para a terra. A polícia foi entretanto acionada e está no local.



Assaltados por piratas



Adam Harris, de 39 anos, e Emily Faith Heart, de 37, saíram, com as suas filhas menores, de barco de um porto em Belém, capital do estado de Pará, com destino a Macapé. Foram atacados por piratas, quando navegavam no rio da Amazônia, informaram fontes oficiais. Os assaltantes roubaram vários pertences da família.



Após o crime, a polícia fez buscas na região e conseguiu reaver alguns objetos. Quando a polícia foi entregar os bens roubados, não encontrou a família americana, sendo esta dada como desaparecida.

Os suspeitos do assalto já foram identificados e podem ser submetidos a prisão preventiva.

Adam e Emiky estão a viajar pela América desde 2012, de autocaravana. Em 2014, tiveram a filha mais nova nesta viagem. A família partilhava no Instagram várias fotografias das aventuras vividas e já contava com mais de 100 mil seguidores.

Segundo a polícia, havia uma pequena quantidade de droga na autocaravana que Adam e Emily conduziam.