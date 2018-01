Família de recluso dado como morto por engano exige libertação

Homem promete cometer suicídio caso volte para a prisão.

A família de um recluso espanhol exige que o preso, de 29 anos, seja libertado como compensação pelo facto de, no dia 7 de janeiro, o jovem ter sido dado como morto por engano no centro Prisional das Astúrias.

Gonzalo Montoya foi encontrado inconsciente na cela onde dormia depois de os guardas terem dado pela falta do recluso na vistoria de rotina. Após o homem ter acordado, dentro de um saco, na cama da autópsia e posteriormente ter sido enviado para o hospital, a família reclama para que o recluso seja libertado.

De modo a revindicar a liberdade de Montoya, um grupo de 30 pessoas, entre as quais a família de Gonzalo, juntamente com pessoas conhecidas do 'ressuscitado' e membros da Igreja Evangélica, concentrou-se em frente ao Hospital Universitário das Astúrias, onde o preso está internado, para pedir que seja solto.

De acordo com a imprensa espanhola, entre a multidão, encontrava-se um pastor evangélic de Oviedo, Antonio Escudero, que declarou : "Fez-se um mal, agora têm de pagar com um bem. Esteve morto por muitas horas, agora têm de compensá-lo dando-lhe a liberdade".

Desde que está internado Gonzalo comunicou aos psicólogos que a estranha ‘morte’ foi devido a uma tentativa de suicídio, provocada por drogas e, caso volte para a prisão, tentará mais uma vez por termo à própria vida.

É na tentativa de preservar a vida do recluso que a família se compromete a cuidar e a manter Gonzalo no bom caminho, lembrando que ele foi preso por roubar sucata para vender e conseguir alimentar aos filhos.