Família descobre criança raptada pelo Daesh há três anos

Forças militares iraquianas partilharam uma fotografia do rapaz. A criança já está em segurança.

18:14

Emad Tammo, de 12 anos, foi uma das crianças raptadas pelo Daesh e colocadas a combater pela força extremista. Porém, três anos depois do seu desaparecimento, que ocorreu após um ataque de yazidis no norte do Iraque, um tio do menino reconheceu-o numa fotografia partilhada pelas forças militares iraquianas, segundo a BBC.

Nesse mesmo ataque, levado a cabo pelo Daesh em agosto de 2014, a maior parte dos homens adultos foram assassinados, mas os elementos do Daesh levaram os jovens e fizeram-lhes uma "lavagem cerebral", colocando-os mais tarde nas fileiras de combate.

Na altura, quatro dos seus irmãos e a sua mãe foram presos, mas conseguiram fugir dois anos mais tarde, pedindo asilo no Canadá. Permanecem em paradeiro desconhecido o pai e dois irmãos, que se desconfia que tenham perdido a vida.

Agora, três anos depois, e com Mossul reconquistada pelas forças do Iraque, uma fotografia de Emad começou a circular na internet e um tio reconheceu-o, tendo-o acolhido na sua casa enquanto recupera dos ferimentos para ir ter com a família ao Canadá em breve.