Família filmada a abandonar cão gera polémica

Uma família argentina está no centro de uma polémica que está a agitar as redes sociais. Depois de abandonar um cão, a família tentou fugir, mas foi intercetada por um grupo de habitantes de La Plata, na Argentina, que insultou os membros da família e obrigou-os a recolher o animal, levando-o para casa.

De acordo com o El País, após ser abandonado, o cão correu atrás do carro dos donos durante vários quarteirões. Um homem acaba por agarrar o carro onde seguia a família num semáforo e ameaça os ocupantes. "Achas isso bem, sua p***? O cão a correr atrás do carro e tu foges. Mete o cão no carro! Olha que eu sigo-te até casa", ouve-se o homem dizer.

Uma mulher acaba por sair do carro e voltar a colocar o animal no veículo, arrancando em seguida.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3% 3.3%

3.3% 3.4%

3.4% 3.3%

3.3% 56.7% Muito satisfeito