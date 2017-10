Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família libertada dos talibãs após cinco anos de cativeiro regressa a casa

Casal foi raptado pela rede Haqqani durante uma viagem.

07:45

Joshua Boyle, o refém canadiano libertado na quarta-feira no Paquistão, com a sua mulher, norte-americana, e os seus três filhos nascidos em cativeiro no Afeganistão, chegaram na noite de sexta-feira a Toronto, anunciou o governo canadiano.



"Juntamo-nos à família Boyle para comemorar o esperado regresso" de Joshua Boyle, da sua mulher, Caitlan Coleman, e dos seus três filhos, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.



"O Canadá desempenhou um papel ativo a todos os níveis no âmbito do dossiê de Boyle, e continuará a apoiá-lo e aos seus familiares agora que regressaram ao país", afirmou a diplomacia canadiana, pedindo, neste momento, respeito pela "vida privada da família".



Joshua Boyle e Caitlan Coleman, casados desde 2011, foram raptados pela rede Haqqani (grupo armado aliado dos talibãs e responsável por vários ataques contra as forças estrangeiras e locais no Afeganistão) em outubro do ano seguinte quando faziam uma viagem que passou pela Rússia, Cazaquistão, Tadjiquistão, Quirguistão e que os levou ao território afegão.



A família foi resgatada pelas forças armadas paquistanesas quando estava a ser transportada pelos insurgentes para uma zona tribal no país (Kurram), perto da fronteira afegã, numa operação que foi possível por causa de informações fornecidas pelos serviços de inteligência norte-americanos.



Joshua Boyle recusou na quinta-feira embarcar num avião militar norte-americano, preferindo voltar para o Canadá.



Fontes da segurança paquistanesa confirmaram que a família tinha deixado a cidade de Islamabad a bordo de um avião, mas sem avançar indicações sobre o destino final.



Os ex-reféns embarcaram num voo comercial com destino a Londres antes de partirem rumo a Toronto.



Segundo os 'media' locais, a família Boyle desembarcou depois de todos os outros passageiros.



Numa breve declaração aos jornalistas, após a chegada ao Canadá, Joshua Boyle afirmou que a rede Haqqani no Afeganistão matou uma bebé do casal e violou a sua mulher durante os anos em que estiveram sequestrados.



Coleman estava grávida quando foram feitos reféns e teve quatro crianças em cativeiro. O nascimento de uma quarta criança só foi conhecido agora.