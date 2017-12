Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família sobrevive a queda de avião

Aparelho sobrevoava a selva mexicana quando caiu.

13:05

Uma família britânica sobreviveu, esta quinta-feira, à queda do avião onde seguiam na selva mexicana. O objetivo era visitar as ruínas Maias de Chichen Itza mas algo correu mal.



William Capmael, de 46 anos, Anna, de 48, Emily de 15 e George de 14 sofreram algumas escoriações. A família foi filmada por uma televisão mexicana a sair dos escombros que se encontravam numa área florestal, a 16 quilómetros da estrada mais próxima.



"O avião ligeiro era um Cessna 207 que pertencia à companhia Aero Saab e fazia ligação entre Playa Del Carmen e Chichen Itza", disse uma responsável pela câmara municipal local.



As autoridades locais afirmam que o piloto do aparelho, considerado um herói por ter conseguido salvar todos os passageiros, se apercebeu de problemas mecânicos e tentou aterrar o aparelho de forma a que os danos não fossem mais graves.



A família, assim como o piloto, foram levados para o hospital por precaução mas já tiveram alta.