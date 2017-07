Famílias de agentes pedem segurança no Rio de Janeiro

Este ano morreram 91 polícias na 'Cidade Maravilhosa'.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:58

Familiares dos 91 polícias mortos na cidade brasileira do Rio de Janeiro desde o início deste ano fizeram este domingo uma manifestação exigindo mais segurança para quem tem a seu cargo cuidar da segurança dos outros e não consegue nem garantir a sua. O protesto, apoiado por familiares e amigos de polícias mortos em outros anos, aconteceu poucas horas depois da última morte, a de número 91, ocorrida durante a madrugada na favela do Vidigal, zona sul da capital fluminense.

O sargento Hudson Silva de Araújo, de 46 anos, foi morto numa emboscada quando, juntamente com outros agentes, patrulhava o interior da favela. Criminosos atacaram a patrulha de Hudson de surpresa e o sargento, gravemente ferido, apesar de levado ainda com vida ao Hospital Miguel Couto, morreu pouco depois de ali ter dado entrada.

No protesto deste domingo, familiares de polícias mortos carregaram pela orla do famoso bairro de Copacabana 91 cruzes, cada uma delas simbolizando um dos agentes mortos só desde Janeiro. Com faixas, fotos dos mortos e cartazes, os manifestantes, na sua maioria esposas, mães e filhos das vítimas fatais e de muitos outros polícias que não morreram mas sofreram ferimentos graves, alguns deles ficando com sequelas para toda a vida, exigiram do governo do estado do Rio de Janeiro e do presidente Michel Temer que tomem medidas imediatas e eficazes para aumentar a segurança não só dos agentes das forças de segurança mas de toda a população.

Com ordenados atrasados há meses, lutando diariamente com falta de coletes à prova de bala, de gasolina para as viaturas e até de munição, os homens e mulheres que têm a seu cargo proteger os mais de seis milhões de habitantes do Rio de Janeiro e os milhares de turistas que visitam a cidade, não têm como desempenhar minimamente a sua missão, vivem tensos e assustados e passaram a ser, eles também, vítimas da violência. Na maior parte dos bairros e até nas vias expressas, entre elas a que liga o centro da cidade e a zona sul ao aeroporto internacional, raramente se vê policiamento, e nem nas esquadras os polícias estão protegidos, pois traficantes ligados a facções fortemente armadas atacam as unidades policiais quase diariamente.

Depois de uma avalanche de críticas ao governo do presidente Michel Temer pela indiferença evidenciada ante o caos no Rio, o ministro da Defesa, como o Correio da Manhã avançou esta sexta-feira, anunciou que tropas das Forças Armadas vão voltar a reforçar a polícia local na segurança pública. Mas não foi adiantada a data do início da chegada das tropas, nem o seu efectivo, alegando o ministro razões estratégicas para manter o sigilo.