Fanático invade igreja no Brasil e destrói imagens

Um fanático religioso que não tolera a religião católica invadiu a igreja de São João Batista, no centro de Niterói, segunda maior cidade do estado brasileiro do Rio de Janeiro, e danificou imagens de santos. Duas delas, com mais de um metro de altura, foram totalmente destruídas.

Yames José Correia, que só não destruiu mais imagens por ter sido contido por um homem que percebeu o acto de intolerância e interveio, ainda tentou fugir, mas foi perseguido e detido. O homem confessou à polícia ter agido por intolerância religiosa, pois a sua crença não admite a representação de santos em imagens.



O agressor foi autuado por crime de ofensa a objectos religiosos. Como o crime não é considerado de alto poder ofensivo, foi libertado e vai responder em liberdade ao processo instaurado.

Na semana passada, um outro acto de intolerância religiosa noutra região do Brasil chocou a população nas redes sociais. Um vídeo publicado no facebook mostrava uma pastora evangélica da cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, a destruir com um martelo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um culto, enquanto os seguidores gritavam numa espécie de transe.

