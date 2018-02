Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz filmes porno para pagar a faculdade e ganha prémio de melhor aluna

Jovem de 22 anos quer lutar pelo direito das mulheres na indústria pornográfica.

13:48

Miriam Weeks, uma atriz porno de 22 anos que ficou conhecido por revelar que pagava a universidade a realizar filmes para adultos venceu o prémio de melhor aluna da faculdade de Direito de Nova Iorque.



A jovem, cujo nome artistíco na indústria pornográfica é Belle Knox, tem 22 anos e ficou conhecida quando revelou que se tornou atriz porno para conseguir pagar as propinas da faculdade (cerca de 48 mil euros por ano). A área de estudos de Miriam recai sobre a sociologia e os estudos sobre as mulheres.



A estudante já tinha vindo a público falar um pouco sobre a sua decisão. Ao Daily Mail a jovem contou que os pais inicialmente não aceitarem de bom grado que se tornasse atriz porno para pagar os estudos, mas que acreditava que eles eventualmente iriam acabar por aceitar.



Assumidamente feminista, Miriam acredita que pode usar a sua experiência académica para ajudar as mulheres que trabalham na indústria pornográfica.



O maior sonho de Miriam é tornar-se advogada vocacionada para os direitos humanos, principalmente das mulheres.