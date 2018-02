Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz sexo com a melhor amiga da esposa no sofá de um colega

Homem de 33 anos traiu a mulher, de 30, em festa de aniversário.

Um homem de 33 anos, casado com uma mulher de 30 há cinco anos, traiu a esposa com a melhor amiga desta, após uma festa organizada por um amigo em comum.



O britânico escreveu uma carta à coluna sentimentalista do jornal The Sun, onde explicou como se sentia após ter sido infiel à mulher.



Tudo começou numa festa de aniversário onde foi sem a esposa. "Os pais do meu colega têm uma fazenda enorme, então ele fez uma festa onde os convidados acabavam por ficar lá a dormir. A melhor amiga da minha mulher estava lá, desacompanhada. Soube que se tinha separado do namorado há pouco tempo", revela.



O homem acabou por ingerir algumas bebidas alcoólicas a mais e, por volta das 02h00, achou melhor recolher-se no quarto. "Deitei-me mas não conseguia dormir, a minha cabeça zumbia. Decidi descer novamente até à sala", recorda.



Quando chegou ao andar de baixo, o britânico de 33 anos deparou-se com a amiga da esposa, de 29 anos, enrolada numa manta no sofá. "Perguntei se ela estava bem. Ela estendeu a mão e colocou os braços à volta do meu pescoço. Antes que eu conseguisse perceber sequer o que se estava a passar já nos estávamos a abraçar e a rir que nem uns loucos. Foi aí que a beijei. Parecia eletricidade", explica o protagonista da história.



Os dois acabaram por se envolver sexualmente na sala. "Foi emocionante e assustador porque poderia ter entrado alguém ali a qualquer momento", escreve.



Após se envolverem, o homem e a mulher beberam um café e cada um subiu para o seu quarto por volta das 04h00. No dia seguinte, o britânico garante que não conseguiu esconder a vergonha e o arrependimento.



"Quase não falei com ninguém e evitei a amiga da minha esposa ao máximo. Mais tarde ela enviou-me uma mensagem a dizer que o nosso caso ficava por ali e que não iria contar nada à minha mulher", disse.



O britânico garante que não sabe se vai continuar a esconder o caso da mulher, uma vez que se sente culpado pelo que aconteceu.