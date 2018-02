Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz sexo oral em palco de discoteca para ganhar cocktails

Momento foi filmado por uma pessoa que estava a assistir.

19:56

Uma mulher fez sexo oral no palco de uma discoteca, na cidade russa de Tomsk, para ganhar cocktails de borla. A jovem não conhecia o homem a quem fez o serviço sexual mas o momento acabou filmado e partilhado nas redes sociais russas por alguém que assistiu a tudo.



De acordo com o jornal Metro, que cita testemunhas na discoteca RayOn, a rapariga fez sexo oral para receber um cartão de membro que lhe valia três bebidas.



O dono da discoteca já veio desmentir que os dois se tenham envolvido sexualmente, afirmado que o homem e a mulher apenas se beijaram. Georgiy Shipakov diz ainda que quem diz que houve sexo oral em palco pretendia apenas criar 'hype' ao momento.



As imagens podem chocar.