FBI admite ter sido avisado para atirador da Flórida

Autoridades norte-americanas confessam que algo falhou e denúncia foi ignorada.

18:24

Nikolas de Jesus Cruz, de 19 anos, é um ex-aluno do estabelecimento de ensino e abriu fogo dentro da escola, matando e feridos vários dos seus antigos colegas e professores. Era considerado, de acordo com o que um professor disse ao jornal Miami Herald, uma "potencial ameaça".



Segundo o xerife, Scott Israel, o suspeito, que é obcecado por armas, foi anteriormente expulso da escola e tinha em sua posse, pelo menos, uma espingarda semiautomática.





Neste ataque, o jovem usou uma máscara de gás e lançou granadas de fumo para lançar o caos.



À WSVN 7News, um aluno garantiu que conhecia o atirador, identificando-o como um ex-estudante da escola. "É um miúdo problemático, dispara armas porque isso lhe dá emoção", disse acrescentando que o suspeito já lhe tinha mostrado imagens de armas.

O FBI admitiu, esta sexta-feira, que falhou ao não ter investigado aprofundadamente, em janeiro, uma dica de que o jovem de 19 anos, que matou 17 pessoas numa escola na Flórida, tinha armas e desejo de matar.Recorde-se que uma pessoa próxima de Nikolas Cruz ligou ao FBI a 5 de janeiro a avisar as autoridades que este tinha armas, tinha feito publicações perturbadoras nas redes sociais e tinha o potencial de levar a cabo um tiroteio numa escola. No entanto, nada foi feito para seguir essa pista, declarou o FBI, em comunicado.Para além desta chamada, o FBI recebeu, igualmente, outra dica de um 'youtuber', que indicou que o atirador escreveu, num comentário a um vídeo, que queria ser um "atirador profissional em escolas". As autoridades norte-americanas confessam também terem recebido essa dica, mas não a conseguiram relacionar com Cruz."Segundo os protocolos estabelecidos, a informação que nos foi enviada deveria ter sido encarada como uma potencial ameaça. A informação devia ter sido reencaminhada para o escritório do FBi em Miami, que deveria ter investigado. Chegamos à conclusão que estes protocolos não foram seguidos", admitiu o FBI.