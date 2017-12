FBI detém suspeito de planear ataque terrorista em São Francisco

Jovem de 26 anos queria executar atentado para vingar reconhecimento de Jerusalém como capital israelita.

22.12.17

Presumably, Everitt Jameson's will after the Christmas attack he planned at Pier 39, FBI affidavit states https://t.co/gvCkeZcIkz pic.twitter.com/M8yAjHPzzk — KTVU (@KTVU) December 22, 2017

O FBI deteve na quarta-feira um homem de 26 anos que planeava um ataque terrorista durante o Natal no Pier 39, uma das principais atrações turísticas de São Francisco, nos EUA.Segundo avança a NBC local, Everitt Aaron Jameson, um antigo membro da marinha norte-americana, inspirou-se no Daesh para executar o ataque, como resposta ao facto de Donald Trump ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel.Na sua casa, a polícia entrou diversas armas de fogo e um manifesto contra a decisão de Donald Trump.Jameson ter-se-á convertido ao Islão depois de se divorciar e perder o filho, que foi entregue à Segurança Social.O suspeito foi acusado de providenciar material de apoio a uma organização estrageira entre os meses de outubro e dezembro. Queria "fazer qualquer coisa pela causa". Foi apanhado pois entrou em contacto com um agente secreto do FBI, a quem contou todos os seus planos pensando tratar-se de um importante membro de um grupo terrorista.