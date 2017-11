FBI investiga segunda pessoa por relação ao ataque em Manhattan

O FBI lançou um comunicado esta quarta-feira onde pede informações sobre Mukhammadzoir Kadirov, segundo suspeito pelo ataque em Manhanttan, em Nova Iorque, que vitimou oito pessoas.

O suspeito nasceu em novembro de 1984 e é natural de Uzbequistão, segundo avança o canal de notícias norte-americano CNN.





BREAKING: The FBI is seeking information about a second individual in relation to Tuesday's attack in Manhattan https://t.co/IwbeZeM6O5 pic.twitter.com/L6wsXO3A07