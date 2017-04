FBI revela fotos inéditas do ataque do 11 de Setembro ao Pentágono

Ao longo dos anos, este ataque tem sido alvo de muita especulação, havendo várias teorias da conspiração a defender que não foi um avião a chocar com o edifício, mas antes que este teria sido alvo de uma bomba ou um míssil. Entre as imagens agora reveladas, é possível ver fragmentos do avião.









O balanço oficial refere que morreram 184 pessoas no ataque.Ao longo dos anos, este ataque tem sido alvo de muita especulação, havendo várias teorias da conspiração a defender que não foi um avião a chocar com o edifício, mas antes que este teria sido alvo de uma bomba ou um míssil. Entre as imagens agora reveladas, é possível ver fragmentos do avião.

Quase 16 anos depois, o FBI revelou esta sexta-feira imagens inéditas do ataque do 11 de setembro de 2001 ao Pentágono, a sede dos serviços de defesa dos EUA.O edifício situada no estado da Virgínia, junto a Washington foi um dos alvos dos ataques terroristas que resultaram no colapso das torres gémeas de Nova Iorque.Na manhã de 11 de setembro, o voo 77 da American Airlines descolou de Washington com destino a Los Angeles. Cinco terroristas de nacionalidade saudita tomaram o aparelho de assalto e um deles pilotou o avião Boeing 757 - com 64 pessoas a bordo - contra o edifício do Pentágono.