Febre amarela causa pânico em São Paulo

Falta de vacinas para todos provoca invasões em postos de vacinação.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:53

O forte aumento das mortes provocadas por febre amarela nos subúrbios de São Paulo está a provocar cenas de pânico e de desespero na maior cidade do Brasil. Milhares de pessoas passam até 18 horas em filas para conseguirem a vacina e o desespero já fez moradores invadirem postos de vacinação, forçando a intervenção da polícia.



Em todo o ano de 2017 a febre amarela tinha provocado 13 mortes no estado de São Paulo, nenhuma na capital. Este ano, porém, as mortes subiram para 36 e quase todas na capital ou cidades vizinhas, gerando medo, principalmente nas populações das periferias.



Dezenas de áreas verdes na cidade foram interditadas, pois é nelas que vivem os macacos que hospedam a doença e a transmitem aos mosquitos que os picam e que depois, ao picarem humanos, transmitem o vírus. Outro fator que alimenta o pânico na maior cidade brasileira é a altíssima letalidade da doença, que mata cerca de 40% das pessoas que a contraem.



Sem vacinas para todos, o governo de São Paulo, a exemplo do do Rio de Janeiro, onde este ano já morreram 5 pessoas, e de Minas Gerais, onde houve 19 mortes, decidiu fracionar as doses, dividindo-as em cinco. Ontem, o governo de Minas Gerais, o estado mais afetado, decretou estado de emergência em 94 cidades.