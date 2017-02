Febre amarela leva pânico ao Brasil

Medo fez com que vacinas esgotassem em algumas partes do Brasil





Apesar dos repetidos apelos à calma, as autoridades de saúde estão apreensivas com a possibilidade de o surto se tornar numa epidemia fatal este mês, por causa do Carnaval. Milhões de pessoas vão festejar em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, podendo fazer explodir os casos da doença.

Depois de, em 2016, surtos de Zika, Dengue e Chicungunia terem assustado o Brasil e provocado a morte a quase 800 pessoas, este ano, uma nova doença, a Febre Amarela, está a provocar pânico pela elevada letalidade. O Ministério da Saúde já reconheceu 47 mortes, mas órgãos regionais falam em 113.O surto de Febre Amarela teve início há poucas semanas no interior do estado de Minas Gerais, onde os registos oficiais dão conta de 509 dos 568 casos notificados em todo o país, e 42 mortes. Mas em todo o Brasil já há registos da doença em 80 cidades, nomeadamente nos estados de Espírito Santo, Goiás, Bahia e São Paulo.O elevado índice de mortalidade, como em São Paulo, onde ocorreram seis casos, todos mortais, levou o pânico a todo o Brasil, mesmo a cidades onde não há casos registados. Longas filas formam-se diariamente junto a postos de vacinação, e no Rio de Janeiro, onde não houve casos, as vacinas previstas para durarem até ao final do ano já se esgotaram.