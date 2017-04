Fecha namorada em casa e tortura-a durante 13 horas

Chelsea Moody, de 22 anos, foi brutalmente espancada pelo namorado num ataque que durou 13 horas. A jovem inglesa foi esmurrada, pontapeada, mordida e esfaqueada por Wayne Swales que chegou mesmo a afirmar que o corpo da jovem apenas iria sair da casa onde ocorreu o ataque "dentro de um saco".

Chelsea, mãe de uma criança, foi violentamente atacada a 2 de janeiro. "Pensei que não ia ver a minha filha outra vez. Ele estava constantemente a ameaçar-me com facas. Chegou a enfiar-me uma pelo nariz", conta, citada pelo jornal britânico Metro.

"Uma vez, estava armado com várias facas, e desligou as luzes para eu não saber onde ele estava. Fiquei aterrorizada. Antes de terminar o ataque, arrancou as unhas falsas dos meus dedos uma por uma", acrescentou.

O casal já se conhecia anos antes de começarem uma relação amorosa e Chelsea diz que Wayne nunca mostrou sinais de que se poderia tornar violento .

Wayne, agora ex-namorado, foi condenado a 26 semanas de pena de prisão efetiva.

