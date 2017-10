Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa de Espanha inunda Barcelona

Milhares de pessoas festejaram na capital da Catalunha o dia nacional espanhol.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Muitos milhares de pessoas celebraram ontem em todo o país o 12 de Outubro, dia nacional de Espanha. A festa solene teve lugar em Madrid, com a presença do rei Felipe VI, mas, tendo em conta a ameaça de secessão da Catalunha, foi para Barcelona que todos os olhares se voltaram. Na capital catalã, cerca de 65 mil pessoas (13 vezes mais do que os cinco mil de 2016) usaram os festejos para fazer uma marcha contra o nacionalismo catalão.



O desfile começou perto do topo do Passeig de Gràcia e terminou na Praça da Catalunha, com as pessoas a entoarem slogans contra Carles Puigdemont, presidente do governo catalão, que na terça-feira deixou em suspenso uma declaração de independência.



"Parece que lhe tremeram mãos e pernas e a declaração unilateral de independência ficou reduzida a uma confusa pantomima, mais própria de recreio de escola do que de uma sede parlamentar", afirmou Clemente Polo, porta-voz de España i Catalans, ao ler o manifesto da marcha. Aí acusou os separatistas de "esticarem ao máximo a corda", deixando o país "à beira do precipício".



Durante o desfile, um dos slogans mais entoados foi: 'Puigdemont para a prisão'. A passagem por uma carrinha dos Mossos de Esquadra causou alguma tensão quando um grupo de manifestantes chamou "cães traidores" aos agentes catalães.