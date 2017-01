Fetiche de urinar no parceiro põe saúde em risco

Recentemente, um espião russo garantiu que Donald Trump era adepto da ‘Chuva Dourada’ e que inclusive tinham imagens do presidente eleito dos EUA a praticar esta fantasia sexual com prostitutas.

Apesar de Trump ter negado as declarações do espião, a notícia deu que falar e a urofilia, fetiche de urinar no parceiro, está nas bocas do mundo.

De acordo com o infectologista Artur Timerman, entrevistado pelo site brasileiro Veja, a urina é primordialmente uma substância estéril, ou seja, livre de germes. Contudo, algumas bactérias e vírus podem ser transmitidos dessa forma, principalmente se entrarem em contacto com alguma ferida ou se a urina for engolida.

Algumas das doenças que podem ser transmitidas desta forma são a clamídia, doença sexualmente transmissível (DST) causada por uma bactéria, e o vírus Zika.

A prática da ‘Chuva Dourada’ não é tão incomum e desconhecida como parece à partida. Este fetiche já apareceu em várias séries como Girls e Sexo e a Cidade e, em 2013, deixou de ser considerado um desvio sexual. Antes disso, esta fantasia fazia parte da mesma categoria de distúrbios como a pedofilia e o exibicionismo.

