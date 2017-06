Fezes enviadas por carta a Presidente do Parlamento do Brasil

Um envelope com fezes foi enviado ao presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Rodrigo Maia, no que parece ter sido um insólito protesto contra a corrupção e a subserviência do deputado ao governo. O incidente era mantido em segredo, mas começou a circular nas redes sociais e acabou por chegar aos media, que o repercutiram ainda mais.

De acordo com o pouco que se sabe sobre o episódio, foi um assessor do gabinete de Maia quem, ao abrir uma carta em meio a muitas outras que chegam diariamente, se deparou com o inusitado conteúdo. A assessoria do presidente do parlamento recusa comentar e até mesmo confirmar o recebimento do envelope com cocó, mas outras fontes já o confirmaram.

Ao site de notícias da Globo G1, a Polícia Legislativa, que cuida da segurança do Congresso, confirmou o incidente, que terá ocorrido no início da semana. Segundo a corporação, o departamento de Polícia Judiciária do órgão está a tentar identificar o remetente da carta com fezes através da estação dos Correios onde o envelope foi postado e de imagens de vídeovigilância.

Rodrigo Maia, do Partido Democratas, tem tomado atitudes extremamente polémicas nas últimas semanas, principalmente pela defesa exacerbada que tem feito do presidente Michel Temer, investigado no Supremo Tribunal Federal por corrupção. Vários deputados têm criticado a subserviência de Maia a Temer, acusando-o principalmente de ter deixado de manter uma agenda própria da Câmara dos Deputados para fazer tramitar a toque de caixa propostas do governo e para criar no parlamento uma blindagem que proteja o chefe de Estado até de eventuais acções da justiça.

