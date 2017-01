Fica com a cara queimada após anos de solário

Algumas das imagens podem chocar.

Margaret Murphy, de 45 anos, está a partilhar imagens chocantes do seu vício do solário. A irlandesa está a submeter-se a um tratamento para remover as células pré-cancerígenas que se formaram na sua cara e decidiu mostrar ao mundo os perigos do sol sem proteção.O facto de nunca ter tido o hábito de usar protector solar contribuiu significativamente para os problemas que agora está a enfrentar. Margaret viveu em Creta, na Grécia, durante mais de 10 anos e assume que queria "bronzear-se para parecer bonita". Agora, está "a pagar o preço" e a enfrentar as células pré-cancerígenas que se formaram na sua face.Na página de Facebook "Mag’s Murphys Journey ", a mulher conta o dia-a-dia dos tratamentos e coloca imagens do doloroso progresso. "É difícil abrir a boca. Não consigo sorrir nem bocejar", escreveu na última publicação, referente ao dia 17 de tratamento.