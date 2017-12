Fica com vómitos durante 17 anos devido ao consumo de canábis

Modelo foi forçada a terminar carreira por ter que passar dias inteiros deitada com dores.

27.12.17

Uma mulher natural de San Diego, nos EUA, sofreu episódios regulares de vómitos e fortes dores abdominais durante 17 anos. Chalfonte LeNee Queen tinha uma doença que era um mistério para os médicos até agora: a mulher soube que o seu consumo quase constante de canábis era o responsável pelos sintomas.

Chalfonte, que trabalhava como modelo, foi obrigada a abandonar a profissão, uma vez que chegava a passar semanas inteiras de cama com vómitos constantes e dores abdominais. A mulher chorava e chamava por ajuda.

Preocupada com o facto de poder ter "um tipo de cancro que os médicos não conseguiam detetar", Chalfonte ia ao hospital pelo menos três vezes por ano durante quase 20 anos e gastou milhares de euros em exames médicos.

Agora finalmente descobriu que sofre de hiperémese canabinóide. A doença ainda é pouco conhecida mas está ligada ao consumo crónico de canábis. Causa cinclos de náuseas e vómitos, que só são levemente aliviados quando o doente toma banhos quentes.

A causa exata da doença ainda não é conhecida, mas a teoria sugere que um dos três principais químicos da marijuana, os canabinóides, reagem com o recetor desta substância no aparelho digestivo, causando os sintomas.

Chalfonte, hoje com 48 anos, perdeu muito peso e, nas piores fases, chegou a pesar menor de 50 quilos. "Só pedia para morrer. Estava num estado de sofrimento enorme e tinha alucinações com as dores. Gritava pela minha mãe, que morreu há 20 anos, sem saber que ela não me podia vir ajudar", revela a doente.

Não há cura conhecida para a doença sem ser a paragem total do consumo de canábis mas há doentes que duvidam desta solução. Os medicamentos para as náuseas não registam efeitos nestes pacientes.

Um estudo feito pela Universidade do Colorado apurou que, desde que a canábis foi legalizada em alguns estados norte-americanos, os casos de pessoas que sofrem de crises de vómitos sem explicação aparente têm aumentado exponencialmente.