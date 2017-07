Fica desfigurada após tratamento para o rosto

Mulher queria ficar sem acne mas acabou com a cara queimada.

09:47

Uma mulher britânica de 42 anos ficou com a cara desfigurada na zona da boca e do queixo após se ter submetido a um tratamento para o rosto. Mary Hope, mãe de quatro crianças, queria ficar sem acne mas a falta de experiência dos técnicos fez com que fosse demasiado ácido causando danos permanentes.

Hope divulgou o seu caso para que "ninguém mais tenha de passar por isto". O tratamento, que teve um custo de 1200 libras, aproximadamente 1340 euros, estava a ser feito pela primeira vez por aqueles trabalhadores da clínica de beleza.

"As queimaduras eram exactamente iguais às de uma vitima de um ataque de ácido", explica Mary, citada pelo jornal britânico The Sun. "Durante quatro anos rejeitei sair porque estava horrível. Foi tão mau que quando fui à escola dos meus filhos as crianças assustaram-se", acrescentou.

A mulher recebeu uma indemnização de 130 mil libras - 144 mil euros.