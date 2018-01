Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica preso no carro com dois corpos em decomposição após acidente

Jovem conseguiu soltar-se dois dias depois e pedir ajuda.

20:04

Um jovem de 18 anos conseguiu sobreviver após ter ficado dois dias preso dentro de um carro com dois corpos já em decomposição. Mateus Lopes Siqueira conseguiu soltar-se da viatura esta quarta-feira de manhã, rastejar até à estrada e pedir ajuda. Foi o único sobrevivente do acidente. As informações são reveladas pelo site G1, da Globo.



O acidente ocorreu no domingo em Colinas do Tocantins, no Brasil. O veículo caiu numa ribanceira e, apesar de os bombeiros terem sido chamados para a ocorrência, não conseguiram encontrar o carro no local.



Hoje, o veículo foi encontrado após Mateus ter conseguido pedir socorro. As autoridades encontraram dois corpos já em decomposição dentro da viatura e ainda uma arma.



Os cadáveres serão de Jonathan Lima Dourado, de 20 anos e Elismar Brasilio de Siqueira, de 40 anos. Estes dois homens já estavam referenciados na polícia.



Mateus foi levado para o hospital para receber tratamento. As causas do acidente ainda não são conhecidas.