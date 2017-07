Fica queimada com produto de beleza que tinha ácido

Mulher tinha recorrido a creme para ficar sem as marcas do acne.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 14:58

Mary Hope, mãe de quatro filhos, de Birmingham, viu a sua pele ficar completamente queimada depois de lhe darem um creme com demasiado ácido. O creme Obagi é bastante conhecido.

Mary não fazia ideia de que, na clínica onde costumava ir já há anos, utilizavam uma percentagem muito elevada de ácido, no produto Obagi. Quando descobriu, era já tarde demais.

Em vez de acabar com as suas marcas de acne, a mulher de 42 anos foi vítima de um verdadeiro ataque com ácido, depois de começar a aplicar a loção na pele.

O produto fê-la ficar com marcas permanentes no rosto, que dificilmente desaparecerão.

Mary foi obrigada a usar uma compressa de plástico à volta do rosto durante 18 meses, quase 24 horas por dia, a fim de tentar reverter ou acalmar os danos causados.

Quando voltou ao trabalho, como professora de ensino primário, Mary teve de explicar às crianças as razões pelas quais estava tão diferente. "Não tenham medo, sou eu", explicou.

Três anos depois, Mary recebeu 120 mil euros de compensação, com a promessa de que não revelaria o nome da clínica responsável.

Hoje em dia, Mary dá palestras sobre os riscos do creme de Ogabi. Em declarações ao jornal The Metro, a mulher de 42 anos afirmou que "nem todas as clínicas de beleza são iguais, mas aquela faz-me ficar enjoada".

"Naquela altura, quando ficou cheia de marcas na pele, fiquei devastada (…) mas não me matou", conta. "Com os anos, fiquei mais forte", continua.

A mulher decidiu experimentar o tratamento ‘Obagi Blue Peel’, quando viu o anúncio num programa de televisão.

Contudo, em vez de tornar a mulher "mais nova, com um ar mais saudável" como o anúncio dava conta, o tratamento tornou-se "angustiante" e "doloroso", algo que achou ser normal até chegar a casa e ver que a sua cara estava completamente em sangue.

Dois dias depois, a sua pele estava cheia de bolhas de pus, mas o número de emergência da clínica estava indisponível durante o fim de semana e, por isso, era impossível expor a situação.

Quando teve oportunidade para se dirigir novamente à clínica, deram-lhe alguns medicamentos e mandaram-na embora. Contudo, as marcas continuaram a desenvolver-se até chegar a um ponto em que a cara de Mary estava bastante infetada.

Mary fez uma queixa ao diretor da clínica, que até "chorou quando viu" o resultado do tratamento.