Fica sem dentes após cigarro electrónico ter explodido

Andrew Hall ficou sem sete dentes e com graves queimaduras na cara após o cigarro electrónico que estava a fumar ter explodido. O norte-americano, residente no estado do Idaho, partilhou o incidente na rede social Facebook.

"Perdi pelo menos sete dentes, tenho queimaduras de segundo grau na face e no pescoço e ando a tirar pedaços de plástico, dentes e objectos estranhos da minha boca, garganta e lábios", desabafou.

Além dos ferimentos que sofreu, também a casa de banho de Andrew ficou parcialmente destruída com o impacto da explosão. Nas imagens é possível ver o lavatório partido e sangue em diversos azulejos.

A publicação de Andrew Hall no Facebook já se tornou viral. O homem afirma que "tudo poderia ter sido bem pior" e aconselha a ter cuidados redobrados na escolha de um cigarro electrónico para evitar um acidente como o que lhe aconteceu.

