Fica sem pernas após visita ao hospital com sintomas de gripe

Homem de 46 anos vítima de bactéria.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12:56

Chris Galick, um homem inglês de 46 anos, acordou com dores de cabeça e no corpo e febre. Achou que se tratava de uma gripe comum, por isso não consultou um médico. Só ao final do dia, quando as dores pioraram e a febre subiu, é que ligou para a linha de saúde. Foi imediatamente levado para o hospital, numa altura em que a febre já chegava aos 40º . No dia seguinte viu serem-lhe amputadas as duas pernas, a mão esquerda e todos os dedos da mão direita.

Ao chegar ao hospital os médicos ficaram em choque ao perceber que o homem sofria de sépsis e corria risco de vida imediato. À mulher de Chris, Karran, foi dito que o marido não iria sobreviver. Karran estava a falar com o marido e este entrou em paragem cardiorrespiratória. Esteve morto durante alguns minutos e teve que ser reanimado. Para o salvar, os médicos tiveram que proceder à amputação dos membros do inglês. O homem implorou que não fosse sujeito à cirurgia, até porque a filha celebrava o aniversário naquele dia, mas não havia outra hipótese.

Quando chegaram os resultados das análises, descobriu-se que o homem estava infetado com uma bactéria, que fez o corpo entrar em sépsis. Chris chegou ao hospital em agosto e ainda se encontra acamado, mas a recuperar. O homem espera já ir passar o natal a casa e está muito otimista quanto ao futuro.

"Espero coisas boas a partir de agora porque sobrevivi a isto. Continuo a viver e tenho muitas coisas que ainda quero fazer. Vou continuar a ser o melhor pai e marido que posso ser e só consigo agradecer de todo o coração aos médicos que me salvaram e à minha mulher, que nunca saiu do meu lado e sempre será o meu apoio", conclui Chris.