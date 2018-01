Fica sem testículo ao salvar mulher de cães

Ataque dos animais foi filmado.

Um bom samaritano, que tentava salvar uma mulher de ser atacada por dois cães, acabou por ser vítima do ataque do animal e ficou sem um testículo.

O homem, de 47 anos, seguia com um amigo, de 66, numa rua de Iasi, na Roménia, quando viram dois cães a atacarem uma jovem de 22 anos.

Os animais, de raça American Staffordshire Terrier, tinham fugido de uma casa nas redondezas e já tinham mordido a mulher ao ponto de ter as roupas rasgadas e um braço ensanguentado.

Os dois homens tentaram chamar a atenção dos cães para dar tempo para a jovem conseguir fugir. O momento foi filmado por moradores.

As imagens mostram que, depois da jovem conseguir fugir, os dois cães focam atenção nos homens e retomam o ataque. Um dos homens foi mordido num braço quando tentava afastar os animais e o outro acabou mordido nos genitais.

Os vizinhos tinham já chamado os serviços de emergência, que não tardaram a chegar para socorrer as vítimas do ataque dos cães. "Uma das três vítimas, um homem de 47 anos, foi mordido nos genitais e ficou sem o testículo esquerdo, que foi arrancado por um dos cães. Foi assistido no local e levado de urgência para o hospital, onde foi sujeito a uma operação. Está a recuperar e não corre risco de vida", relata Diana Cimpoesu, chefe dos serviços de emergência locais.

A polícia romena já abriu uma investigação e recolheu os animais do local. Ao que conseguiu apurar até agora, a dona dos cães é uma mulher de 60 anos, que já estava a ser investigada pelo ataque dos mesmo animais a outra pessoa.