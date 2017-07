Blue Ivy participa no novo projeto de Jay-Z.

09.07.17

pub

Filha de Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy, com apenas cinco anos, participou no novo álbum do pai, intitulado 4:44. A criança canta um rap feito por ela.

O álbum de Jay-Z foi apresentado na passada sexta-feira e o áudio com o rap de Blue Ivy tornou-se viral nas redes sociais.





Escute o verso de Blue Ivy que está na versão física do 4:44: pic.twitter.com/yYz7ykF0mx — Cultua POP (@cultuapop) 7 de julho de 2017