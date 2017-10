Filha de Mila Kunis bebe vinho desde que nasceu

Atriz e o marido dão vinho à filha de três anos para cumprir tradição judaica.

16:56

Mila Kunis, atriz de 34 anos, revelou que a filha mais velha, de 3 anos, bebe vinho desde que nasceu. A atriz de Hollywood dá vinho à filha, uma vez por semana, para cumprir a tradição judaica do Shabat que a família segue, em que todas as sextas-feiras, ao pôr do sol, se toma um golo de vinho benzido, como explicou ao site ExtraTV.



Mila, que é casada com o ator Ashton Kutcher, afirmou ainda que a filha Wyatt acorda todas as sextas-feiras feliz e a dizer:"É sexta e eu posso beber vinho".



Para além de Wyatt de três anos, Mila e Ashton são também pais de Dimitri que completa o primeiro ano de vida em novembro.



Recorde-se que Mila Kunis foi protagonista de vários filmes de sucesso, como 'Perfeita é a mãe', 'Amigos Coloridos', 'Cisno Negro' ou 'Mães à Solta'. Já Ashton Kutcher, ator e produtor de televisão, interpretou a personagem Jack Fuller, ao lado de Cameron Diaz, em 'Loucuras em Las Vegas'.